Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Veliler, bu süreçte "Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı?" merak ediyor.

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum haftası, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını sağlamak için düzenlenen önemli bir süreç olarak öne çıkıyor. Bununla beraber uyum haftasına katılım zorunlu değildir.

MEB’in yayımladığı takvime göre 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek uyum haftası, öğrencilerin eğitim ortamına adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve velilerin kaygılarını azaltmayı hedefliyor.

Uzmanlar, bu haftanın çocukların sosyal ve akademik ortama uyum sağlaması için kritik olduğunu vurguluyor. Katılım kararı velilere bırakılmış durumda.

Veliler, çocuklarının uyum haftasına katılımıyla ilgili okul idareleriyle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir.

UYUM HAFTASINDA YOKLAMA ALINIR MI?

MEB’in resmi açıklamalarına göre uyum haftasında yoklama alınması konusunda bir zorunluluk bulunmuyor.

1-5 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek uyum haftasında, okulların çoğunda yoklama alınmadığı ve öğrencilerin devamsızlıklarının e-Okul sistemine işlenmediği bilinse de velilerin okul idareleriyle bu konuda iletişime geçmesi öneriliyor.

UYUM HAFTASINDA DERS İŞLENİR Mİ?

Uyum haftası boyunca ders işlenmek yerine öğrencilerin okul ortamını tanıması için oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinlikler, sabahçı gruplar için genellikle 09.00-11.00, öğlenci gruplar için ise 12.30-14.30 saatleri arasında yapılıyor. Ancak kesin saatler için okul idaresine danışarak bilgi alınması gerekiyor.