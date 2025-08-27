Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı?

Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı?
Eğitim, Öğretim, Anaokulu, İlkokul, Okul, Veli, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için düzenlenecek uyum haftasıyla ilgili merak edilenler artıyor. Uyum haftası zorunluluğu ve yoklama alınma durumu veliler tarafından araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Veliler, bu süreçte "Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı?" merak ediyor.

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Uyum haftası, anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını sağlamak için düzenlenen önemli bir süreç olarak öne çıkıyor. Bununla beraber uyum haftasına katılım zorunlu değildir.

MEB’in yayımladığı takvime göre 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşecek uyum haftası, öğrencilerin eğitim ortamına adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve velilerin kaygılarını azaltmayı hedefliyor.

Uzmanlar, bu haftanın çocukların sosyal ve akademik ortama uyum sağlaması için kritik olduğunu vurguluyor. Katılım kararı velilere bırakılmış durumda.

Veliler, çocuklarının uyum haftasına katılımıyla ilgili okul idareleriyle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir. 

Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı? - 1. Resim

UYUM HAFTASINDA YOKLAMA ALINIR MI?

MEB’in resmi açıklamalarına göre uyum haftasında yoklama alınması konusunda bir zorunluluk bulunmuyor.

1-5 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek uyum haftasında, okulların çoğunda yoklama alınmadığı ve öğrencilerin devamsızlıklarının e-Okul sistemine işlenmediği bilinse de velilerin okul idareleriyle bu konuda iletişime geçmesi öneriliyor.

Uyum haftası zorunlu mu, yoklama alınır mı? - 2. Resim

UYUM HAFTASINDA DERS İŞLENİR Mİ?

Uyum haftası boyunca ders işlenmek yerine öğrencilerin okul ortamını tanıması için oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler düzenleniyor.

Bu etkinlikler, sabahçı gruplar için genellikle 09.00-11.00, öğlenci gruplar için ise 12.30-14.30 saatleri arasında yapılıyor. Ancak kesin saatler için okul idaresine danışarak bilgi alınması gerekiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında karar verildiPolis maaşları ne kadar oldu? Hakem Kurulu yeni zamlı memur maaşları açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı... - HaberlerTRT 1 frekans bilgileri nelerdir, uydu ayarı nasıl yapılır? Fenerbahçe-Benfica maçı rövanş maçını izleme ekranı...Üçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu! - HaberlerÜçlü Pürüz filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!Celta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyor - HaberlerCelta Vigo - Real Betis maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman? LaLiga 3. hafta heyecanı sürüyorFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyor - HaberlerFIFA 26 ne zaman çıkacak? Türkiye satış tarihi araştırılıyorLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyor - HaberlerLisede uyum haftası var mı? 9. sınıf öğrencileri araştırıyorLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz! - HaberlerLetonya-Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroBasket 2025 canlı yayın şifresiz!
Sonraki Haber Yükleniyor...