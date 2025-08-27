Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

- Güncelleme:
Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Başvuru, E-devlet, Eğitim, Öğrenciler, Okullar, Burs, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye yardımı başvuruları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Maddi yetersizlik nedeniyle zorluk yaşayan vatadandaşlara yönelik sağlanan desteki her sene değişen tutarlarla öğrencilerin hesabına yatmaktadır.

Kırtasiye yardımı için başvuru süreci başladı. Özellikle maddi açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarının yararlanabileceği bu destek,  yeni dönemde belirlenen tutarlar üzerinden hesaplara yatacak. Peki, Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar..

Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 1. Resim

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardım başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor.Okulların açılmasına günler kala ödemeler yatırılmaktadır.

Kırtasiye yardımına başvurular 1 Eylül'den önce alınıyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden SGK'nın ''Eğitim Öğretim Yardımı Talebi'' sayfasından yapılıyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri her sene 1 Eylül'den 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? - 2. Resim

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Kırtasiye yardımı başvurularından faydalanacakların şu kriterlere sahip olması gerekiyor:

  • Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlileri,
  • 2330 sayılı Kanun (iç güvenlik ve asayiş) ile 3713 sayılı Kanun (terörle mücadele) kapsamında aylık ödenen erbaş ve erler,
  • 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucuları ve siviller,
  • Vazife veya harp malulü olup sınıf ya da görev değiştirerek çalışmaya devam edenler,
  • Vazife malullüğü aylıkları kesilen ancak göreve girenler,
  • Terör eylemlerinin engellenmesi veya etkilerinin azaltılması sürecinde yaralanarak malul olanlar,
  • Yukarıda belirtilen nedenlerle hayatını kaybedenlerin öğrenimine devam eden çocukları.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
