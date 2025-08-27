Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı için başvuru süreci başladı. Özellikle maddi açıdan zor durumda olan ailelerin çocuklarının yararlanabileceği bu destek, yeni dönemde belirlenen tutarlar üzerinden hesaplara yatacak. Peki, Kırtasiye yardım başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar..

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Kırtasiye yardım başvurular e-devlet üzerinden yapılıyor.Okulların açılmasına günler kala ödemeler yatırılmaktadır.

Kırtasiye yardımına başvurular 1 Eylül'den önce alınıyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden SGK'nın ''Eğitim Öğretim Yardımı Talebi'' sayfasından yapılıyor. Kırtasiye yardımı ödemeleri her sene 1 Eylül'den 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Kırtasiye yardımı başvurularından faydalanacakların şu kriterlere sahip olması gerekiyor: