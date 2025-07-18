Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 19-20 Temmuz ÖSYM sınav takvimi

ÖSYM'nin 2025 sınav takvimi doğrultusunda merkezi sınavları devam ediyor. Bu hafta sonu öncesi ise düzenlenecek sınavların hangileri olduğu merak konusu oldu. Peki, bu hafta sonu hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu, iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak DGS'ye 252 bin 685 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlileri dahil 33 bin 730 kişi görev yapacak. İlk defa uygulanacak e-TEP, bilgisayar tabanlı bir İngilizce dil yeterlik sınavıdır.

e-TEP, diller için Avrupa ortak başvuru metninde tanımlanan dört hedef dil kullanım alanı temel alınarak geliştirilmiş ve özellikle eğitim ve mesleki amaçlı dil kullanımına odaklanan bir içeriğe sahip. Sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılacak. 13 elektronik sınav salonu kullanılacak.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nı (e-TEP) 19 Temmuz Cumartesi, Dikey Geçiş Sınavı'nın ise (DGS) 20 Temmuz Pazar günü organize edecek.

e-TEP SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iki oturum ve dört bölümden oluşacak e-TEP, 19 Temmuz Cumartesi günü saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2025 DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Türkiye'deki tüm iller ve Lefkoşa'daki 103 sınav merkezinde 20 Temmuz Pazar günü yapılacak DGS ise saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, 675 bina ve 10 bin 319 salonda gerçekleştirilecek. 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.