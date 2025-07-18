Osman Sınav’ı anlattılar! Kolunda serumla film setine gelirdi

TRT tarafından düzenlenen “12 Punto 2025” çerçevesinde geçtiğimiz mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav, yönettiği “Uzun Hikâye” filmiyle yâd edildi.

MURAT ÖZTEKİN - Filmin Feriye’deki gösterimi sonrası oyuncu Oktay Kaynarca, yapımcı Yusuf Ömer Sınav ve yönetmen Mustafa Şevki Doğan söyleşi gerçekleştirdi. Osman Sınav’ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, devamlı film çeken babasını görebilmek için bazen setlerde çalıştığını söyledi.

Sınav’la çalışmanın hem zorlu hem de ilham verici olduğunu kaydeden oyuncu Kaynarca ise “Seti çok severdi. Resmen anamızı ağlatırdı. Eve gitmezdi. Hastalanırdı, yine de seti bırakmazdı. Kolunda serumla sete gelip ‘motor’ diye bağırırdı. Kurtlar Vadisi’nin ilk zamanları bir sahneyi 15 kere çektiğini biliyorum. Gerçekten bazen ‘kaçıp kurtulayım’ duygusuna kapılıyordum. Çalışmayı kendine görev edinmiş bir adamdı” dedi. Osman Sınav’dan önce bir dizi bölümünün 80-90 dakika arasında olduğunu söyleyen Kaynarca “Onunla birlikte bir dizi bölümü 140-145 dakikalara çıktı. Bu işin bütün vebali onundur” ifadelerini kullandı.