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YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sınav sonucu sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sınav sonucu sorgulama
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı sorusu üniversite sınavı sonuçları için geri sayım başlamışken gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan YKS sınavı erken açıklanacak yönündeki iddialar gözleri ÖSYM’ye çevirdi.

YKS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken sosyal medyada dolaşan YKS sınavı erken açıklanacak yönündeki iddialar adayları heyecanlandırdı. Peki YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sınav sonucu sorgulama - 1. Resim

YKS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Üniversite sınavı olarak bilinen YKS sınavının TYT, AYT ve YDT oturumları Haziran ayında tamamlandı. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre YKS sınav sonuçları 22 Temmuz Salı günü erişime açılacak. Bu kapsamda sosyal medyada dolaşan YKS sınavı erken açıklanacak iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sınav sonucu sorgulama - 2. Resim

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçlarına ulaşabilecek. Sınav sonuç ekranında sınav puanıyla beraber başarı sıralaması da yer alacak.

YKS sınav sonuçları erken açıklanır mı? ÖSYM sınav sonucu sorgulama - 3. Resim

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sınav sonuçları ÖSYM internet sitesi ve uygulaması üzerinden erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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