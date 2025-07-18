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Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçları ne zaman? İşte GS'nin hazırlık kampı maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın Avusturya&#039;daki hazırlık maçları ne zaman? İşte GS&#039;nin hazırlık kampı maç programı
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlık maçları yapmak için Avusturya'ya gidecek. Yeni sezona İstanbul'daki Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, ülkenin Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. İşte, GS'nin hazırlık kampı maç programı...

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Avusturya'ya giderek kamp yapacak. Sarı kırmızılı ekip burada Summer Series Upper Austria turnuvasında iki hazırlık maçı yapacak. 

Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçları ne zaman? İşte GS'nin hazırlık kampı maç programı - 1. Resim

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı yapacak. 

Cimbom" ilk maçında 20 Temmuz Pazar günü Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker, ikinci maçında ise 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. 

Galatasaray'ın Avusturya'daki hazırlık maçları ne zaman? İşte GS'nin hazırlık kampı maç programı - 2. Resim

GALATASARAY'IN İSTANBUL'DAKİ HAZIRLIK MAÇLARI

RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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