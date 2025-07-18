Müjde Uzman’dan yakın dostu Emre Törün’e veda: İyi ki vardın, hep olacaksın

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Hudutsuz Sevda" dizilerinde oynadığı karakterlerle tanınan oyuncu Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Dün Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilen Törün’ün ardından meslektaşı ve yakın arkadaşı Müjde Uzman duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Emre Törün, 16 Temmuz’da vefat etti. Törün için dün Müsahipzade Celal Sahnesi’nde düzenlenen anma törenine yakınları ve sanat camiasından pek çok ünlü katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncunun eşi ve kızını yakınları teselli etti.

Emre Törün'ün eşi

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Anma töreninin ardından Emre Törün’ün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı için Şakirin Camii’ne getirildi. Törün ardından Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Emre Törün'ün kızı

MÜJDE UZMAN: İYİ İNSANLAR HİÇ GİTMEZ, ONLAR HEP YAŞAR

Yakın arkadaşının vefatının ardından törende duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan Müjde Uzman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Kendi yaşadıklarına da vurgu yapan Uzman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Emre’nin anma töreninde o kadar çok şey düşündüm ki... Özellikle dostluklarla ilgili. Dedim insanın olacaksa 'Böyle' dostlukları olmalı, gerisi boş. Gerçekten sevmek ve sevilmek, karşılıklı emek ve mesai, iyi günde de kötü günde de yan yana olmak. Son 8-9 ayını bunların eksikliğini çekerek geçirmiş biri olarak bir kez daha emin oldum bazı şeylerden. İyi ki vardın Emre, hep de olacaksın. İyi insanlar, iyi dostlar hiç gitmezler çünkü. Onlar hep yaşar.”

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, yönetmen ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Törün, 1972'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

Sanat hayatına 1996'da "Kara Melek" dizisiyle adım atan Törün, dizide dört sezon rol aldı.

Başarılı oyuncu, televizyon kariyerine "Arka Sokaklar", "Bir Zamanlar Kıbrıs", "Üç Kız Kardeş" ve "Mahsusa: Trablusgarb" adlı yapımlarla devam etti.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde 2015-2017'de canlandırdığı "Nevzat Çankırılı" karakteriyle geniş izleyici kitlesi tarafından tanınan Törün, son olarak "Hudutsuz Sevda" dizisinde Şeref karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Televizyon çalışmalarının yanı sıra uzun yıllar tiyatro sahnelerinde de görev yapan sanatçı, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da çeşitli projelerde yer aldı.