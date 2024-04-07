Süper Kupa finalinde Fenerbahçe 11 oyuncuyla maça çıkıyor Yedek kulübesinde 4 oyuncu var
Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ilk 11 ve Fenerbahçe'nin sahaya kaç kişi çıkacağı araştırılıyor.
Süper Kupa finalinde Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, U19 takımıyla maça çıkacak.
TFF'ye maçın ilk 11'ini bildirildikten sonra Fenerbahçe'nin kimlerle maça çıkacağı, yedek kulübesinde kaç oyuncu var merak ediliyor.
İlk 11'lerin TFF'ye bildirildiği listede Fenerbahçe U19 takımının maça 11 oyuncusuyla çıktığı ve 4 oyuncusunun yedek kulübesinde bulunduğu görüldü.
Fenerbahçe İlk 11
Furkan Onur Akyüz
Mustafa Emir Akyıldız
Efekan Karayazı
Yusuf Akçiçek
Ümitcan Okan
Muhammet İmre
Görkem İbrahim Demirel
Kerem Kayarası
Muhammet Zeki Dursun
Emirhan Arkutcu
Çağrı Fedai
Yedekler:
Muhammet Doğukan Demir
Mehmet Can Gülerer
Samet Seymen Sargın
Yiğit Epözdemir