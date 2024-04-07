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Süper Kupa finalinde Fenerbahçe 11 oyuncuyla maça çıkıyor Yedek kulübesinde 4 oyuncu var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe 11 oyuncuyla maça çıkıyor Yedek kulübesinde 4 oyuncu var

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali ilk 11 ve Fenerbahçe'nin sahaya kaç kişi çıkacağı araştırılıyor.

Süper Kupa finalinde Galatasaray'la karşılaşacak Fenerbahçe, U19 takımıyla maça çıkacak.

TFF'ye maçın ilk 11'ini bildirildikten sonra Fenerbahçe'nin kimlerle maça çıkacağı, yedek kulübesinde kaç oyuncu var merak ediliyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe 11 oyuncuyla maça çıkıyor yedek kulübesinde 4 yedek var - 1. Resim

İlk 11'lerin TFF'ye bildirildiği listede Fenerbahçe U19 takımının maça 11 oyuncusuyla çıktığı ve 4 oyuncusunun yedek kulübesinde bulunduğu görüldü. 

Fenerbahçe İlk 11

Furkan Onur Akyüz

Mustafa Emir Akyıldız

Efekan Karayazı

Yusuf Akçiçek

Ümitcan Okan

Muhammet İmre

Görkem İbrahim Demirel

Kerem Kayarası

Muhammet Zeki Dursun

Emirhan Arkutcu

Çağrı Fedai

Yedekler:

Muhammet Doğukan Demir

Mehmet Can Gülerer

Samet Seymen Sargın

Yiğit Epözdemir

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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