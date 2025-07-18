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Nihat Doğan evinin kapılarını açtı! Odasındaki o detay şaşkına çevirdi: Bir bakan bir daha baktı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nihat Doğan evinin kapılarını açtı! Odasındaki o detay şaşkına çevirdi: Bir bakan bir daha baktı...
Nihat Doğan, Ev, Boşanma, Dekorasyon, Müzik, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl İranlı eşi Arzu Doğan'dan boşanan ünlü türkücü Nihat Doğan, uzun bir aradan sonra 2+1 evinin kapılarını açtı. Evin en dikkat çeken köşesi ise siyah tonların hakim olduğu yatak odası oldu.

Ünlü türkücü Nihat Doğan, 2022 yılının Ağustos ayında İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile nikah masasına oturmuştu. Kısa süre sonra Badıkan adını verdikleri oğullarını kucaklarına alan çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Doğan çifti, geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

Nihat Doğan evinin kapılarını açtı! Yatak odasındaki o detay şaşkına çevirdi - 1. Resim

Boşanmanın ardından özel hayatıyla yeniden gündeme gelen Nihat Doğan, "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programında ortaya çıktı. Mahkeme kararı gereği hafta sonlarını oğluyla geçiren Doğan, yeni taşındığı 2+1 bekar evinin kapılarını ilk kez kameralar eşliğinde açtı.

Nihat Doğan evinin kapılarını açtı! Yatak odasındaki o detay şaşkına çevirdi - 2. Resim

Evin salonunda yeşil ve gri tonlarında chester koltuklar ile mermer desenli bir orta sehpa yer alıyor. Televizyon ünitesi ise şık objelerle dekore edilmiş.

Nihat Doğan evinin kapılarını açtı! Yatak odasındaki o detay şaşkına çevirdi - 3. Resim

YATAK ODASININ SİYAHLAR İÇİNDE OLMASI GÖZE ÇARPTI

Yatak odasında ise siyah renk hâkim. Perdelerden yatağa kadar tüm detayların siyah seçilmesi dikkat çekerken, mutfakta daha sade bir dekorasyon tercih edilmiş.

Nihat Doğan evinin kapılarını açtı! Yatak odasındaki o detay şaşkına çevirdi - 4. Resim

Beyaz ve siyah tonlarının kullanıldığı mutfakta yer alan 6 kişilik siyah yemek masası da göze çarpan unsurlar arasında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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