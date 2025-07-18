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Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Günümüzde ekranların tanınan isimleri arasında yer alan birçok ünlü isim, kariyerlerine mütevazı işlerde başladı. Kimi garsonluk yaptı, kimi konfeksiyon atölyelerinde çalışarak geçimini sağladı. Şöhrete giden yolda verdikleri emek ve yaşadıkları dikkat çekici hayat hikâyeleri, görenleri şaşırtıyor. İşte ünlülerin geçmişteki şaşırtıcı meslekleri…

Günümüzde şarkıları, rolleri ve ekranlardaki başarılarıyla tanınan pek çok ünlü isim, kariyerlerine oldukça mütevazı mesleklerle başladı.

Kimisi banka veznesinde görev yaptı, kimisi mağazada satış danışmanı olarak çalıştı. Garsonluk yapanlar, konfeksiyon atölyelerinde emek verenler, çocuk bakıcılığı ya da güvenlik görevliliğiyle geçimini sağlayanlar da bu isimler arasındaydı.

Şöhret yolculuklarına en alt basamaktan başlayan bu isimlerin, geçmişteki ilginç ve ilham verici meslek hikâyeleri dikkat çekiyor.

İşte ünlülerin geçmişteki şaşırtıcı meslekleri…

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 1. Resim

Necati Şaşmaz – Turizmci

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 2. Resim

İbrahim Erkal- Garson

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 3. Resim

Canan Ergüder – Garson

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 4. Resim

Nur Fettahoğlu – Bankacı

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 5. Resim

Mabel Matiz - Diş Hekimi

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 6. Resim

Hadise – Tezgahtar

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 7. Resim

Yıldız Tilbe - Tezgahtar ve Çocuk Bakıcısı

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 8. Resim

Rafet El Roman – Müezzin

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 9. Resim

Nejat İşler – Tezgahtar

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 10. Resim

Serdar Ortaç – Tornacı

Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak - 11. Resim

Ferhat Göçer- Doktor

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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