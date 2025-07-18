Müezzin, garson, doktor... Ünlü isimlerin geçmişte yaptığı meslekler sizi şaşırtacak

Günümüzde ekranların tanınan isimleri arasında yer alan birçok ünlü isim, kariyerlerine mütevazı işlerde başladı. Kimi garsonluk yaptı, kimi konfeksiyon atölyelerinde çalışarak geçimini sağladı. Şöhrete giden yolda verdikleri emek ve yaşadıkları dikkat çekici hayat hikâyeleri, görenleri şaşırtıyor. İşte ünlülerin geçmişteki şaşırtıcı meslekleri…

Günümüzde şarkıları, rolleri ve ekranlardaki başarılarıyla tanınan pek çok ünlü isim, kariyerlerine oldukça mütevazı mesleklerle başladı.

Kimisi banka veznesinde görev yaptı, kimisi mağazada satış danışmanı olarak çalıştı. Garsonluk yapanlar, konfeksiyon atölyelerinde emek verenler, çocuk bakıcılığı ya da güvenlik görevliliğiyle geçimini sağlayanlar da bu isimler arasındaydı.

Şöhret yolculuklarına en alt basamaktan başlayan bu isimlerin, geçmişteki ilginç ve ilham verici meslek hikâyeleri dikkat çekiyor.

İşte ünlülerin geçmişteki şaşırtıcı meslekleri…

Necati Şaşmaz – Turizmci

İbrahim Erkal- Garson

Canan Ergüder – Garson

Nur Fettahoğlu – Bankacı

Mabel Matiz - Diş Hekimi

Hadise – Tezgahtar

Yıldız Tilbe - Tezgahtar ve Çocuk Bakıcısı

Rafet El Roman – Müezzin

Nejat İşler – Tezgahtar

Serdar Ortaç – Tornacı

Ferhat Göçer- Doktor