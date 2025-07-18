Ünlü oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda! Cenazede ayakta durmakta zorlandılar

Rol aldığı birçok yapımla adından söz ettiren oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, cenazede yakınları ayakta durmakta zorlandı.

“Konstantin’in Şifreleri”, “Dur Yolcu”, “Aşkımızda Ölüm Var” ve “Çarli İş Başında” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Tuncer için cenaze töreni, Beykoz Paşabahçe Merkez Camii’nde cuma namazının ardından düzenlendi. Ünlü oyuncu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Akbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Ali Tuncer'in anne ve babası

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Tuncer’in vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Törene katılan ailesi, yakınları ve dostları gözyaşlarına hâkim olamadı; pek çok kişi duygusal anlar yaşadı.