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Ünlü oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda! Cenazede ayakta durmakta zorlandılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı birçok yapımla adından söz ettiren oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, cenazede yakınları ayakta durmakta zorlandı.

“Konstantin’in Şifreleri”, “Dur Yolcu”, “Aşkımızda Ölüm Var” ve “Çarli İş Başında” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda! Cenazede ayakta durmakta zorlandılar - 1. Resim

Tuncer için cenaze töreni, Beykoz Paşabahçe Merkez Camii’nde cuma namazının ardından düzenlendi. Ünlü oyuncu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Akbaba Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Mehmet Ali Tuncer'in anne ve babası
Mehmet Ali Tuncer'in anne ve babası

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Tuncer’in vefatı sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Tuncer'e veda! Cenazede ayakta durmakta zorlandılar - 3. Resim

Törene katılan ailesi, yakınları ve dostları gözyaşlarına hâkim olamadı; pek çok kişi duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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