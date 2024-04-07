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Fenerbahçe ana kadrosu Olympiakos maçı nedeniyle Süper Kupa finaline çıkmıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe ana kadrosu Olympiakos maçı nedeniyle Süper Kupa finaline çıkmıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa finali maçı U19 takımıyla çıkacak. Fenerbahçe ana kadrosu maça neden çıkmayacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

Ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali bu akşam Şanlıurfa'da oynanacak. Maça as kadrosuyla çıkmayan Sarı Lacivertliler, U19 takımıyla sahada olacak. 

Bu nedenle Fenerbahçe'nin ana kadrosunun maça neden çıkmayacağı merak ediliyor. 

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde  çeyrek finali Olympiakos ile 11 Nisan Perşembe günü oynayacak. 

Avrupa'da ülkesine kupa kazandırmak istediğini belirten sarı lacivertli takım bu nedenle maça ana kadroyla değil U19 takımıyla çıktığını belirtti. 

Ali Koç maç öncesi yaptığı açıklamada, bugün attıkları bu adımın daha sonra atacakları adımların ilk ve somut adımı olduğunu belirtti. 

Trabzonspor maçı sonrasında olan olaylara da değinen Ali Koç, bu kararı almalarının nedeninin son dönemde yaşadıkları olmadığını ifade etti. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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