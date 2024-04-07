Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bu akşam 21.30'da başlayacak

Ertelenen Süper Kupa final maçının ne zaman saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. İki ezeli rakibin Şanlıurfa'da mücadele edeceği maçın detayları haberimizde yer alıyor.

Derbiye U19 takımıyla çıkacak Fenerbahçe'nin bu kararıyla maç şimdiden çok konuşulmaya başladı. Maçın nerede oynanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı bu akşam 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma, ATV ekranlarından takip edilecek.

Sarı lacivertli takım, Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar ve devamında UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos ile olan karşılaşması nedeniyle TFF'ye erteleme başvurusu yapmıştı ancak talebi reddedildi.

Bu nedenle tepki amacıyla Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkacak.

Galatasaray'ın ise tam kadro maçta olması bekleniyor.

Başkanvekili Erol Bilecik açıklamasında maçın 90 dakika sürmeyeceğini belirtti.

Açıklama sonrası maça dair pek çok senaryo ortaya atıldı.

Bu senaryoların başında, TFF talimatnamesine göre 9 futbolcuyla sahaya çıkacak sarı kanaryaların, 3 oyuncusunun sakatlık nedeniyle kenara geleceği ve sahada 6 oyuncunun kalmasıyla maçın Galatasaray'ın 3-0 lehine sonuçlanacağı düşünülüyor.