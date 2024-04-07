Şanlıurfa'daki Süper Kupa final tarihe geçebilir! Fenerbahçe-Galatasaray maçına saatler kala detaylar netleşti

İki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe'yi bir kez daha karşı karşıya getirecek olan 2023 Süper Kupa finali, bu akşam Şanlıurfa'da oynanacak. 21:30'da başlayacak olan maç pek yönden yönden tarihe geçecek. Karşılaşmaya U19 takımıyla çıkacak olan Fenerbahçe'de bazı detaylar, maça saatler kala netleşti. İşte haberin detayları.

Türk futbolunun iki çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde bu akşam Şanlıurfa'da karşılaşacak. 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar ve 2022-2023 sezonunda Türkiye Kupası'nı müzesine götüren sarı-lacivertliler arasında oynanacak olan bu maç, pek çok açıdan tarihe geçecek.

FENERBAHÇE U19 TAKIMIYLA SAHAYA ÇIKACAK

Trabzonspor maçının yaşanan olaylar akabinde UEFA Konferans Ligi’nde Olympiakos ile karşılaşacak olması nedeniyle, TFF'ye erteleme başvurusu yapan ancak talebi red yiyen Fenerbahçe, tepki amacıyla Süper Kupa’ya U19 takımını çıkarma kararı almıştı.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, yaptığı açıklamada "Şanlıurfa’ya U19 takımıyla gideceğiz ve 90 dakikalık bir maç olmayacak” ifadelerini kullanmıştı. Sarı-lacivertlilerin, tıpkı Bilecik'in sözlerindeki gibi senaryolardan bazılarını hayat geçirmesi bekleniyor.

TARİHTE BİR İLK

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararıyla zaten şimdiden tarihe geçen bu derbi, sarı-lacivertlilerin hamlesiyle çok konuşulacak. Bunun için pek çok ihtimal bulunuyor;

-Fenerbahçe, TFF Talimatnamesi gereği sahaya 9 futbolcuyla çıkacak. Maçın devam etmesi için sahadaki takımlarda 7'şer oyuncu bulunması gerekiyor. Bu nedenle sarı-lacivertliler peş peşe ya da aynı anda 3 futbolcuyu sahadan çıkarabilir. Bu durumda final oynanmayacak ve Galatasaray hükmen galip sayılacak.

-Sahaya çıkacak olan Fenerbahçeli futbolcular hakemi protesto edip kırmızı kart görecek ve başlama düdüğünden sonra çekilecek.-

-Fenerbahçeli U19 takımı futbolcuları sahaya çıkacak ve santranın ardından sahayı terk edecek.

Her halükarda Galatasaray hükmen galip sayılacak. Bu durum iki takım arasındaki 1959 sonrası profesyonel dönemde ilk kez bir derbi maçı bir taraf lehine 3-0'lık hükmen galibiyetle sonuçlanacak ve böylece tarihe geçecek.