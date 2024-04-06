Muslera'dan Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması! 'Yorum yapmıyorum'

Fernando Muslera, Süper Kupa Finali'ni değerlendirdi. Fenerbahçe ile ilgili sorulan soruya Muslera, "Diğer takımlar için yorum yapmıyorum." diyerek cevap verdi.

Galatasaray'da Süper Kupa Finali öncesi kaptan Muslera, açıklamalar yaptı. Fenerbahçe'nin kararını değerlendiren Muslera, "Diğer takımlar için yorum yapmıyorum" dedi.

Muslera, Fenerbahçe'nin U19 takımıyla maça çıkma kararıyla ilgili sorulan soruya, "Mutluyuz. Çok iyi bir şekilde çalıştık ve hazırlandık. Yarın çıkıp oynamak için buradayız diğer takımlar için yorum yapmıyorum." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR HEDEF BU

Gerçekten mutluyuz burada olduğumuz için. Tekrar bir final daha oynayacağız. Burada olmak için çok çalıştık. Bizim için çok önemli bir hedef bu. Geçen sene çok mücadele ettik ve Süper Lig'i kazandığımız için buraya geldik. Şimdi tekrar burada bir final oynayacağız.

HOCAM İSTERSE

Sadece kupalar değil, diğer bir gurur da 500. maçımı bu kurum içerisinde oynamam. Amacım fiziken dayanabildiğim kadar oynayabilmek. Eğer hocam beni istemeye devam ederse önümde birkaç yıl daha olacaktır.