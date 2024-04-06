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Haberler > Spor > Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı: Maça A takımla çıkın 

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Süper Kupa çağrısı: Maça A takımla çıkın 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yarın Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibinin U-19 takımıyla maça çıkma kararını değerlendiren Özbek, "Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması beklentimiz" dedi. 

Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ezeli rakiplerine çağrı yapan Özbek, Fenerbahçe'nin maça A Takımı ile çıkmasını istedi. 

Özbek'in açıklamaları şöyle: 

"Fenerbahçeli Galatasaraylı futbolcuları bölge insanının seyretmesini çok önemsiyorum. Biz buradayız, takımım da yarın geliyor. Umarım Fenerbahçe de gelecek. Bazı şeyler duyuyorum ama bunun pek doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin A takımla maça çıkması; bizim beklentimiz bu. Onun dışındaki olaylar ne Türk futboluna yakışır ne 100. yıl Süper Kupası'na yakışır. Başka şekilde anılması, başka şekilde Türk futbol tarihine geçmesi doğru olmaz"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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