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Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı devreye girdiğinde ne olacak? Galatasaray kupa kaldıramıyor!

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Fenerbahçe&#039;nin Süper Kupa planı devreye girdiğinde ne olacak? Galatasaray kupa kaldıramıyor!

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin U19 takımını sahaya süreceği Süper Kupa öncesi, meraklı bekleyiş sürüyor. Her şey maç saatinde belli olacak. Sarı-lacivertlilerin sahaya 9 kişi çıkıp sonrasında 6 kişi kalacağı iddiası yüksek sesle dile getiriliyor? Peki Fenerbahçe 6 kişi kalıp maç tatil edilirse ne olacak? İşte detaylar...

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki kurulda aldığı karara göre sarı-lacivertli takım U19 takımıyla sahaya çıkacak. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in "90 dakikalık bir maç olmayacak" açıklaması sonrası Fenerbahçe'nin ne yapacağı merak konusu.

Konu hakkında en çok dillendirilen iddia ise Fenerbahçe'nin maça 9 kişi başlayıp ardından maçın tatil ettirilmesi. Peki maç tatil edilirse ne olur? 

Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı devreye girdiğinde ne olacak? Galatasaray kupa kaldıramıyor! - 1. Resim

HÜKMEN MAĞLUBİYET

Fanatik'in haberine göre; Maça 9 kişi çıkmak zorunda olan Fenerbahçe eğer çeşitli gerekçelerle sahada 6 kişi kalırsa  tatil edilir ve bu durum hükmen yenik sayılmayı gerektiren hallerden biri olarak gösterilir. Sonrasında karar yetkisi disiplin kurulunda olacak.

GALATASARAY KUPA KALDIRAMIYOR

Hakem raporunda Fenerbahçe'nin 7 kişiden az sayıda kaldığı yer alır ve hükmen mağlubiyet kararını PFDK, hakem raporuna göre verir. Bu senaryoda TFF kararını daha sonra vereceği için Galatasaray kupa kaldıramaz. 

PFDK'nın verdiği kararı Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'na taşıyabilir.

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