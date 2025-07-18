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Bu akşam Ankara'da yağmur yağacak mı? 18 Temmuz Ankara hava durumu tahminleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam Ankara&#039;da yağmur yağacak mı? 18 Temmuz Ankara hava durumu tahminleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyrederken, Meteorolojiden Ankara çevresi için sağanak uyarısı geldi. Ankara çevresinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.​​​​​​​

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bu akşam Ankara'da yağmur yağacak mı? 18 Temmuz Ankara hava durumu tahminleri - 1. Resim

18 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu akşam Ankara'da yağmur yağacak mı? 18 Temmuz Ankara hava durumu tahminleri - 2. Resim

Hava sıcaklıklarının da yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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