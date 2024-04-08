Survivor’da oyunu kaybeden Damla Can çok kızdı! Acun Medya yönetimini hedef aldı

TV8’in sevilen yarışması Survivor All Star dün akşam heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. İkinci dokunulmaz oyunu için kıyasıya mücadelenin olduğu gecede Merve ile yarışan Damla Can kaybedince çok sinirlendi ve Acun Medya’ya koydukları oyun için tepki gösterdi.

Heyecanın giderek tırmandığı Survivor, kaos dolu bir bölümle ekranlara geldi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı oyunlar peş peşe ekrana gelirken, programa Damla Can’ın isyanı damga vurdu.

ÇOK KIZDI, MATARASINI FIRLATTI

Merve ile karşı karşıya gelen Damla, atışları beceremedi. Takımının büyük farkla kaybetmesinin ardından sinirlendi ve matarasını fırlattı. Daha önce Survivor Ekstra programında sunuculuk da yapan yarışmacı kızarak, koydukları oyun için Acun Medya’nın yapım ekibine de tepki gösterdi.

YAPIM EKİBİNE SİNİRLENDİ

Mavi takımda yer alan Damla Can, oyunu kaybetmelerinin ardından öfke kustu. Acun Medya ekibini kastederek “Bir tane daha büyük ödül finale bunu koyun” diye sitem etti. Ardından “Kaybetmemizi isterseniz koyun” ifadeleriyle rest çekti.

"ACUN AĞABEY FENA ŞIMARTMIŞ"

Damla Can’ın isyanı sosyal medyada gündem olurken, bazı izleyiciler bu çıkışı gereksiz buldu. Eski yarışmacı Turabi Çamkıran ise konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yarışmacıların naz yaptığını belirten Çamkıran “Bu sezonun yarışmacıları kadar her şeye mızmızlanan ve de itiraz eden yarışmacılarla karşılaşmadım. Acun ağabey, fena şımartmış. Zaten 'Ne istiyorsunuz' diye boşuna çıldırmadı adam... Ben bile adamı o kadar çıldırtmamıştım” ifadelerini kullandı.