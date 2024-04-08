Demet Şener, 59 bin liralık nafakanın kaldırılmasını isteyen eski eşi İbrahim Kutluay’ı ti’ye aldı

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, çocuklarına ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılması için ekonomik durumunun kötü olduğunu belirterek dava açmıştı. Demet Şener konuyla ilgili ilk kez konuştu. Yaptığı açıklamada “Zor durumda olmasına üzüldüm bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum” sözleriyle eski eşini ti’ye aldı.

2005-2018 yılları arasında evli kalan İbrahim Kutluay ve Demet Şener arasında nafaka krizi büyüyor. Oğluna ödediği nafakanın kaldırılması için dava açan Kutluay’a Şener tepki gösterdi.

NAFAKANIN KALDIRILMASI TALEBİ

İbrahim Kutluay, iki çocuğunun annesi Demet Şener’e ödediği 59 bin liralık nafakanın kaldırılması için ekonomik durumunun kötüye gittiğini öne sürerek dava açtı. Kutluay, Real Madrid’e transfer olan oğlunun artık kendi hayatını idame ettirebileceğini belirterek nafakanın kaldırılmasını talep etti.

Kutluay’ın avukatı Salim Baki ise “Ömer’in transfer olduğu kulüp tarafından tüm masrafları karşılanmaktadır. Ayrıca aktif iş hayatı olduğu için kendi hayatını idame ettirecek olanaklara sahiptir” açıklamasını yaptı.

DEMET ŞENER: İBRAHİM KUTLUAY’A YARDIM DEFİLESİ DÜZENLEYECEĞİM

Yaşananların ardından Demet Şener sessizliğini bozdu. Kanal D habere konuşan Şener, “Gelir düzeyi artık çok kötüymüş, dava bana karşı açıldı. Dava celbi geldiğinde benim haberim oldu. Ben üç haftada bir Ömer’in yanındayım. Bütün ihtiyaçlarını gittiğimde karşılıyorum. Ömer’in Real Madrid’ten aldığı herhangi bir maaş yoktur. Zaten Ömer’in velayeti bende. Bir anlaşma yapılması gerekiyorsa bu anlaşmayı kanunen benim yapmam gerekir” dedi.

Şener, eski eşi Kutluay’ı Türkiye’nin sayılı kulüplerinde inanılmaz anlaşmalarla oynayan, NBA’e kadar giden İbrahim Kutluay’ın zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım defilesi düzenlemeyi düşünüyorum kendisine. Bayağı komik geliyor” sözleriyle ti’ye aldı.

AYLIK 400-500 BİN TL KİRA GELİRİ VAR

Demet Şener’in avukatı ise İbrahim Kutluay’ın sadece gayrimenkullerinden 400-500 bin lira gelirinin olduğunu öne sürdü.