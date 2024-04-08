Yargı dizisi ne zaman bitecek? Seyirciyi üzen final tarihi belli oldu

Üç sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde ipi göğüsleyen Yargı dizisinin final tarihi belli oldu. İlk bölümü 19 Eylül 2021’de yayınlanan yapım, önümüzdeki günlerde ekran macerasını noktalayacak.

Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı Yargı final yapıyor. Dizinin üçüncü sezonuyla hikayesi sona erecek.

MAYISIN SON HAFTASI FİNAL YAPACAK

Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı final için gün sayıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yargı sezon sonunda ekrana veda ediyor. Konusu, oyunculukları ve rejisiyle uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olan Yargı, başta iki sezon olarak planlanmış ancak seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti.

Hem ülkemizde hem de yurt dışındaki etkisi nedeniyle Ay Yapım’ın prestij projeleri arasında yer alan “Yargı” planlamalarda yeni bir değişiklik olmazsa 95. bölümde yani mayısın son haftası ekrana veda edecek.

Fenomen dizinin “İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?” ön sözlü yeni bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak.