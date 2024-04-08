MasterChef Somer Sivrioğlu gönlünü Ayşe Özyılmazel'e kaptırdı

TV8’deki MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz haftalarda genç oyuncu Aslı Turanlı ile görüntülenen Sivrioğlu gönlünü Ayşe Özyılmazel’e kaptırdı.

Jüri koltuğunda oturduğu MasterChef yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran 52 yaşındaki Somer Sivrioğlu, 30 yaşındaki oyuncu Aslı Turanlı ile samimi şekilde görüntülenmişti. Aralarındaki yaş farkı dikkat çeken ikili sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

GİZLİ GİZLİ GÖRÜŞÜYORLARMIŞ

Somer Şef, kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile görüntülenmesinden birkaç hafta sonra yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Gecce.com’da yer alan haberde Sivrioğlu’nun gönlünü şarkıcı ve köşe yazarı Ayşe Özyılmazel’e kaptırdığı iddia edildi.

Somer Sivrioğlu’nun Atina’ya arkadaşları ve oğlu ile tatile gideceği sırada tatili iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Ayşe Özyılmazel ile bayramı geçirmek üzere birlikte Alaçatı’ya gittiği öne sürüldü.

1 aydır yoğun bir şekilde görüşen ve birbirlerine aşık olduklarını itiraf eden çift ilk kez bayram tatilinde ortaya çıkmaya karar verdi.

18 YILLIK EŞİNDEN BOŞANDI

Öte yandan ünlü şef 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’ndan 2022 yılında boşanmıştı. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapılırken, çift anlaşmalı olarak evliliklerini noktalamıştı. Somer Sivrioğlu’nun MasterChef’teki program editörüyle ilişki yaşadığı, haberlerin çıkması üzerine eşinin boşanma davası açtığı iddia edilmişti.

Somer Sivrioğlu ve eski eşi Aslı