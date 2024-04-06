3 fenomen aynı karede! Dilan Polat, Eylül Öztürk ve Nez Demir’in yıllar önceki tatil fotoğrafları ortaya çıktı

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 17:07 - Güncelleme:

Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi

Zamanında çok yakın dost olan ve ‘Şampiyonlar Ligi’ soruşturmasından sonra araları açılan Dilan Polat, Eylül Öztürk ve Nez Demir’in yıllar önce gittikleri tatilde çekilen fotoğrafları gündem oldu.