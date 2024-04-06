3 fenomen aynı karede! Dilan Polat, Eylül Öztürk ve Nez Demir’in yıllar önceki tatil fotoğrafları ortaya çıktı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Zamanında çok yakın dost olan ve ‘Şampiyonlar Ligi’ soruşturmasından sonra araları açılan Dilan Polat, Eylül Öztürk ve Nez Demir’in yıllar önce gittikleri tatilde çekilen fotoğrafları gündem oldu.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan – Engin Polat çiftinin yakın arkadaşları Nez Demir ve Eylül Öztürk ile gittikleri tatilden kareleri ortaya çıktı.
Dilan ve Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından gözler onlarla fotoğraf çektiren diğer sosyal medya fenomenlerine çevrilmişti. Dilan Polat’ın 2019 yılında ‘Şampiyonlar Ligi’ başlığıyla yayınladığı karede bulunan kişiler hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı.
Fotoğrafta aralarında Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut’un bulunan kişiler Dilan Polat soruşturmasına dahil edilmişti.
Dilan Polat tutuklandıktan sonra yaptıkları açıklamalarla sık sık adlarından söz ettiren Nez Demir ve Eylül Öztürk, suçsuz olduklarını kanıtlamak için peş peşe açıklamalar yapmıştı.
EYLÜL, NEZ VE DİLAN’IN TATİL KARELERİ
Geçmişte üç sıkı dost olan Dilan Polat, Eylül Öztürk ve Nez Demir’in yıllar önce çekilen tatil kareleri ortaya çıktı.
Nez Demir - Dilan Polat
Nez Demir - Eylül Öztürk
MagazinBak adlı Instagram sayfasının sosyal medyada yer verdiği fotoğraflara çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar görüntülerin altına “Al birini vur ötekine” , “Hepsi aynı kumaş…” gibi mesajlar paylaştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi