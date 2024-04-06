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Haberler > Magazin > Ahmet Kural baba oldu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı

Ahmet Kural baba oldu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ahmet Kural baba oldu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Şahin’in bebekleri Kadir Gecesi’nde dünyaya geldi. Çift, oğullarına ‘Kemal’ adını verdi.

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır beraber olduğu Çağla Gizem Şahin ile geçtiğimiz yaz nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin bebekleri dünyaya geldi. 

Ahmet Kural baba oldu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı - 1. Resim

“OĞLUMUZ KEMAL GELDİ”

Ahmet Kural güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Eşi ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kural, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah’ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural’la geldi. Her şey yolunda, Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik.”

Ahmet Kural baba oldu! Mutluluğunu sosyal medyada paylaştı - 2. Resim

CENNET KOYUNDA ‘EVET’ DEDİLER

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin geçtiğimiz yıl Bodrum Cennet koyunda evlendi. Çiftin düğününe aileleri ve yakın dostları katıldı. Nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken, düğüne Kural’ın eskiden yediği içtiği ayrı gitmeyen Murat Cemcir’in gelmemesi dikkat çekmişti. 

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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