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Haberler > Magazin > Meryem Uzerli yemek için gitti, servet kazandı! Aldığı ücreti duyan inanamıyor

Meryem Uzerli yemek için gitti, servet kazandı! Aldığı ücreti duyan inanamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllar önce rol aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran Meryem Uzerli, Riyadlı bir ailenin evine konuk oldu. Uzerli’ye bu yemeğe katıldığı için verilen para dudak uçuklattı.

Meryem Uzerli, yayınlandığı döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl’da üstlendiği Hürrem Sultan karakteriyle adından söz ettirmişti. Oyuncu, uzun süredir herhangi bir dizi film projesinde yer almasa da gündeme gelmeye devam ediyor. 

Ekranlarda olmasa da ününden bir şey kaybetmeyen Meryem Uzerli ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Anne tarafından Alman babası Türk olan oyuncu, söylentilere göre Riyadlı ailenin yemeğinden neredeyse bir servet kazandı.

Meryem Uzerli yemek için gitti, servet kazandı! Aldığı ücreti duyan inanamıyor - 1. Resim

4 MİLYON TL ALMIŞ

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Meryem Uzerli, kendisine hayranlık duyan Riyadlı bir ailenin evine davet edildi. TV8’deki programda konuşan gazeteci Müge Dağıstanlı “Riyadlı çok zengin bir aileden teklif alıyor, yemekli davetlerine katılıyor. Yemekli davetten 4 milyon TL kazanıp oradan da Özbekistan’a geçiyor” dedi. 

Meryem Uzerli yemek için gitti, servet kazandı! Aldığı ücreti duyan inanamıyor - 2. Resim

REKLAMLARDAN SERVET KAZANIYOR

Hala 55 ülkede gösterilen Muhteşem Yüzyıl izlenmeye devam ediyor. Dizide Hürrem Sultan’ı üstlenen Meryem Uzerli şimdilerde yurt dışında yaşıyor. Zaman zaman çeşitli markaların reklam filmlerinde oynuyor. Öyle ki Uzerli geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla iş birliğini yenilemişti. Bir yıllık anlaşma yapan isim bu anlaşma karşılığında cebine 8 milyon TL koymuştu. Öte yandan dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com' adlı internet sitesi Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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