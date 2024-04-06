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Haberler > Magazin > Tom Cruise’a Bugatti’den veto! Dünyaca ünlü markadan araba alamayacak

Tom Cruise’a Bugatti’den veto! Dünyaca ünlü markadan araba alamayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Top Gun’ , ‘Görevimiz Tehlike’ , ‘Son Samuray’ gibi filmlerde başrolü üstlenen Hollywood yıldızı Tom Cruise dünyaca ünlü marka Bugatti’den veto yedi. Meşhur aktöre 2006 yılında yaşadığı bir olay nedeniyle Bugatti marka otomobil satışı yasaklandı.

Başarılı oyuncu Tom Cruise’un Bugatti marka araç satın alamayacak. Yasağın nedeni ise 18 yıl önce yaşadığı bir olaya dayanıyor. 

KARA LİSTEYE ALINDI

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise o zamanki eşi Katie Holmes ile birlikte Görevimiz Tehlike 3 filminin galasına Bugatti marka aracıyla katılmıştı. Cruise galada arabanın kapısını açmakta zorlanınca şirket bundan memnun olmadı. O zamanki görüntülerden dolayı oyuncunun Bugatti satın almasının yasaklandığı iddia edildi. Raporlar, Cruise’un 'kara listeye' alındığını gösteriyor. 

Tom Cruise’a Bugatti’den veto! Dünyaca ünlü markadan araba alamayacak - 1. Resim

Floyd Mayweather, eski F1 şampiyonu Jenson Button ve Simon Cowell gibi ünlülerin de listede olduğu söyleniyor.

Tom Cruise’a Bugatti’den veto! Dünyaca ünlü markadan araba alamayacak - 2. Resim

Öte yandan Tom Cruise'un spor arabalardan oluşan bir koleksiyonu bulunuyor. Koleksiyon Buick Roadmaster, Ford Mustang Saleen S281, Chevrolet Chevelle SS ve Chevrolet Corvette C1 gibi otomobillerden oluşuyor.

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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