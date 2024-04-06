Organ nakliyle hayata tutunmuştu! Şarkıcı Hakan Taşıyan sokakta mı kalıyor?

Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, 2021 yılında karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Uzun süre sağlık sorunları yaşayan şarkıcının sokakta kaldığı iddia edildi. Taşıyan bu söylentilere cevap verdi.

‘Güz Gülleri’ , ‘Hazin Geliyor’ , ‘Ağlama Dayanamam’ gibi şarkılarıyla bilinen Hakan Taşıyan, 2021 yılında ölümden dönmüştü. Uzun süre hastanede tedavi gören ve hem karaciğer hem böbrek nakli olan şarkıcı, 7 ay sonra taburcu olmuştu.

“ÜÇ SENEDE ZOR AYAKLANDIM”

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Hakan Taşıyan’ın sokakta kaldığı öne sürüldü. Sabah’ta yer alan habere göre önceki gün bir davete katılan şarkıcı iddialara cevap verdi. Taşıyan, “Karaciğer ve böbrek sorunum vardı. Kontroller devam ediyor. Üç senede zor da olsa çok şükür ayaklandım. 1-2 aya kadar albüm çıkaracağım” dedi.

Taşıyan, “Sokakta kaldığınız söyleniyor” haberlerini hatırlatan gazetecilere, “Yok evdeyim. Bir de oğlum var” cevabını verdi.

“HAYATA DÖNDÜM”

Karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla Ankara Şehir Hastanesi'ne başvuran Hakan Taşıyan'ın, 23 Ekim 2020'de tedavisine başlanmıştı. Ünlü şarkıcı kadavradan karaciğer nakli olmuştu. Daha sonra ise kardeşi Sinem Saraçoğlu'ndan böbrek nakli yapılmıştı. Şarkıcı, verdiği bir röportajda “Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım” şeklinde konuşmuştu.