Eski hayatına sünger çekmişti! Yaşar Alptekin’den itiraf: 15 tane iş batırdım

Oynadığı ‘Lambada’ filmiyle tanınan ve oyunculuktan sonra mankenliğe geçiş yapan Yaşar Alptekin, şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Geçmişe sünger çekip maneviyata yönelen Alptekin, katıldığı programda samimi itiraflarda bulundu. Ünlü isim geçmişte batırdığı işlerden bahsetti.

61 yaşındaki Yaşar Alptekin maneviyata yönelerek huzur buldu. Eski manken ve oyuncu bugün TV8’deki Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Hayatına dair açıklamalar yapan Alptekin, defalarca yeni işlere atılıp nasıl battığını anlattı.

“BATIRDIĞIM İŞLERLE APARTMAN ALIRDIM”

“14-15 tane iş batırdım” diyen Alptekin, şöyle konuştu:

“Batırdığım işlerle bir apartman alırdım, yani daire değil. Apartmanın kendisini alırdım. İlk yaptığım şey ajans açtım battım. Ondan sonra bayan konfeksiyon imalatı yaptım battım. Ondan sonra erkek giyim imalat yaptım battım. Bebek’te güzellik salonu ve solaryum merkezi açtım battım. Üsküdar'da restoran açtım battım. Sadede kafeterya açtım battım. Pendik’te mağaza açtım battım. Hep ne yaptımsa battım. Zararımı hesaplamadım ama tahmini bir apartman satın alırdım. Herhalde beş katlı bir apartman alacak kadar para harcadım. Bir de biz artistler estetiği severiz. En iyisini açalım deriz. Aslında ticarette püf nokta alırken kazanacaksın. Ben hiç o pazarlığa girmedim.”

“RESTORAN AÇTIM, İÇKİ VERMEDİĞİM İÇİN İFLAS ETTİM”

“Unutamadığın bir batma hikayesi var mı anlatacağın?” sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

“Üsküdar’da restoran açmıştım. İçki vermediğim için battım sanıyorum. Her gelen manzarada içki yok mu diye soruyordu. Ya içki olsaydık gelirdik diyorlardı. Ayık kafayla bu manzara seyredilir asıl, yoksa kız kulesini çift göreceksin. İflas edeceğim diye düşünerek düğün-nişan salonu yaptım. Bir gün adamı cebinden içki içerken yakaladım. Benim mekanımda içiyorsun, çık beni günaha sokuyorsun diyerek kovdum. Ondan sonra kapattım.”