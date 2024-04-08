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Haberler > Magazin > Cem Yılmaz’dan radikal karar! Sosyal medyadaki takipçilerini kızdırdı

Cem Yılmaz’dan radikal karar! Sosyal medyadaki takipçilerini kızdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cem Yılmaz’dan radikal karar! Sosyal medyadaki takipçilerini kızdırdı

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medya platformu X’te (Twitter) ücretli abonelik sistemine geçiş yapacağını duyurdu. 16.3 milyon takipçisi bulunan Yılmaz’ın kararına bazı kişiler “Ne gerek var paylaş işte herkes görsün” diyerek tepki gösterdi.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Cem Yılmaz X’te abonelik sistemine geçtiğini ve burada farklı paylaşımlar yapacağını duyurdu. 

X hesabını abonelik sistemine açan Yılmaz, “Artık X’te abone olanlar için işlerimizden takvimler, fotoğraflar, videolar, size özel haberler paylaşacağım… Teşekkürler X” ifadelerini kullandı. 

AYLIK 38.80 TL ÖDEYECEKLER

Takipçileri Cem Yılmaz’ın gönderilerini görebilmek için para ödemeyecek ancak ünlü komedyenin özel paylaşımlarına erişmek isteyenlerin abone olması gerekecek. O ücret ise aylık 38.80 TL. 

TAKİPÇİLERİNDEN TEPKİ: İHTİYACIN MI VAR SANKİ…

X hesabında an itibarıyla 16.3 milyon takipçisi bulunan Cem Yılmaz’ın bu kararına bazı takipçileri tepki gösterdi. Abonelik ücretine geçiş yapılmasını doğru bulmayan bazı kullanıcılar  “Ne gerek var paylaş işte herkes görsün” , “Sen de kapitalizmin kölesi oldun sonunda” , “İhtiyacın mı var sanki” yorumları yapıldı.

Cem Yılmaz’dan radikal karar! Sosyal medyadaki takipçilerini kızdırdı - 1. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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