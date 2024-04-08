Polat çiftini kızdıran ‘kelepçeli lamalar’ yorumu! Suç duyurusunda bulundular

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve yaklaşık 5 aydır cezaevinde bulunan Dilan-Engin Polat çifti, sosyal medyadan kendileri için yapılan ‘kelepçeli lamalar’ yorumunu affetmedi. İkili, cezaevinden avukatları aracılığıyla savcılığa suç duyusunda bulundu.

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat kendilerine yapılan bir yorumla ilgili şikayetçi oldu.

Sabah’ta yer alan habere göre; cezaevinde de sosyal medyayı yakından takip eden Dilan-Engin Polat’ı ‘kelepçeli lamagiller’ yorumu çok kızdırdı. İddiaya göre S.Y., 1 Kasım 2023 günü şahsi hesabından Polat ailesini kastederek 'Kelepçeli lamagiller suç örgütü' şeklinde bir paylaşımda bulundu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmada savcılıktan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

SAVCILIK KARARINI VERDİ

Savcılık, örnek bir Yargıtay kararına değinerek; sanığın hesabında paylaştığı yazıda isim zikretmeden söylediği sözlerin kime söylendiğinin anlaşılmasının mümkün olmadığı durumda hakaret suçunun oluşamayacağını belirtti.

HAKSIZ BULDULAR

Ayrıca savcılık, şüphelinin yorum yaptığı videonun altında birçok yorum olduğunu, şüphelinin paylaşımının diğer yorum yapan kişilere yönelik olup olmadığının anlaşılmadığını, hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşımın genel ifadeler içerdiğini ve müştekileri kastettiğine dair bir delilin olmadığını vurguladı. Bu nedenle dosyaya takipsizlik kararı verildi.

CEZAEVİ GÜNLERİ NASIL GEÇİRİYOR?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın cezaevindeki boş zamanlarını değerlendirmek için boncuklardan süs eşyası yaptığı ortaya çıkmıştı. Adapte olmak için vaktini böyle geçiren Polat, ilk hediyesini yakın arkadaşı Sevim Alan’a göndermişti. Ünlü fenomenin hazırladığı süs eşyasının üzerine ‘Efkar saati’ yazısını işlemesi dikkat çekmişti.