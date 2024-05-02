İyi Parti’den istifa eden Ümit Özlale spiker Serap Belovacıklı ile evleniyor

Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım: İyi ki evlenmişiz değil mi Kemal...

Gül Sunal'dan duygulandıran paylaşım: İyi ki evlenmişiz değil mi Kemal...

İzmir milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV haber spikeri Serap Belovacıklı ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. İkili, temmuz ayında ‘evet’ diyecek.

Son yerel seçimlerde İyi Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak sonrasında partiden istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Sözcü TV spikeri Serap Belovacıklı ile dünya evine giriyor.

Siyasi kimliğiyle adından söz ettiren Ümit Özlale, özel hayatında yaşanan gelişmelerle gündeme geldi. Özlale’nin Sözcü TV haber spikeri Serap Belovacıklı ile hayatını birleştireceği ve İstanbul’a taşınma hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Çiftin evlilik haberini Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan şu sözlerle duyurdu:

“Özlale, Sözcü TV’nin ekran yüzlerinden olan meslektaşımız Serap Belovacıklı ile hayatını birleştiriyor. Öğrendim ki ağırlıklı olarak İstanbul’da yaşayacak çiftin nikahı temmuz ayında kıyılacak.”

‘HEYECANIMIZ KALMADI’ DİYEREK İSTİFA ETMİŞTİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başkanlık koltuğunu bırakma kararının ardından İyi Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etmişti. Özlale istifa nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

“Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.”