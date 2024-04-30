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Haberler > Magazin > Kibariye'den ihanet itirafı! Eşi Ali Küçükbalçık'ı savundu, açıklamasına tepki yağıyor

Kibariye'den ihanet itirafı! Eşi Ali Küçükbalçık'ı savundu, açıklamasına tepki yağıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kibariye&#039;den ihanet itirafı! Eşi Ali Küçükbalçık&#039;ı savundu, açıklamasına tepki yağıyor

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Daha önce ihanet haberleriyle gündeme gelen Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık, bir kadın ile ele ele yakalanmıştı. Ancak görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığı iddia edilmişti. Eşi hakkındaki ihanet iddialarını reddeden Kibariye, son açıklamasıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, “Her erkek yapar, yapmayan yok” sözleriyle tepki çekti.

Şarkıcı Kibariye, eşi Ali Küçükbalçık’ın adının sürekli ihanetle anılması konusunda açıklama yaptı. Kocasını savunan şarkıcı, skandal sözlere imza attı.

Kibariye ile Ali Küçükbalçık 1999 yılında nikah masasına oturdu. Bu evliliğinden Birgül adında bir kızı bulunan çift, geçtiğimiz yıllarda ihanet haberleriyle gündeme geldi. Ali Küçükbalçık’ın bir kadınla el ele olduğu fotoğraf magazine bomba gibi düştü. Ancak çiftin avukatı fotoğraftaki kişinin Küçükbalçık olmadığını vurguladı ve görüntü başka bir çifte ait çıktı.

Kibariye'den ihanet itirafı! Eşi Ali Küçükbalçık'ı savundu, açıklamasına tepki yağıyor - 1. Resim

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan ikili, geçen sene boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme geldi. Ali Küçükbalçık’ın bir spor hocasıyla beraber olduğu ve borçları nedeniyle evlerine haciz geldiği iddia edildi. Çift bu iddiaları yalanlarken, Kibariye “Olmuş ya da olmamış umurumda değil, ben gözümle görmedim” açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Kibariye'den ihanet itirafı! Eşi Ali Küçükbalçık'ı savundu, açıklamasına tepki yağıyor - 2. Resim

“HER ERKEK YAPAR YAPMAYAN YOK” SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI

Kibariye son yaptığı açıklamayla yine adından söz ettirdi. Kıbrıs konseri öncesi özel hayatıyla ilgili soruları cevaplayan şarkıcı kendisine ihanet iddiaları sorulunca “Her erkek yapar, yapmayan yok” dedi. 

Açıklamasının devamında ise “Kocamı çok seviyorum. Her erkek yapar, yapmayan yok. Önemli olan benim düzgün durmam. Annem, bana böyle öğretti. Kocasını, çocuklarını, torununu çok seven bir kadınım” ifadelerini kullandı.

Kibariye’nin bu sözleri sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar “Bu ne saçmalıktır”, “Allah akıl fikir versin” , “Aldatmayı sineye çekenlerin onurunda problem vardır” gibi yorumlar yaptı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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