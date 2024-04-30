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Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Megastar’ lakaplı şarkıcı Tarkan ile 2016 yılında hayatını birleştiren Pınar Tevetoğlu, uzun süredir ortalarda yoktu. Aylar sonra görüntülenen Tevetoğlu doğal hali ile dikkat çekti.

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ünlü ismin son haline sosyal medyada yorum yağdı.

‘Şımarık’ , ‘Kuzu Kuzu’ , ‘Yolla’ , ‘Gül Döktüm Yollarına’ gibi şarkılarıyla bilinen Tarkan, 2016 yılında hayranı Pınar Dilek ile evlendi. Çift, Tarkan’ın Tarabya’daki villasında mutluluğa ‘evet’ dedi. İkili, mutlu giden birliktelikleri 2018 yılında kızları Liya ile taçlandırdı. 

İlk kez babalık sevinci yaşayan Tarkan, güzel haberi “Kızımız Liya dünyaya geldi. Güneş gibi doğdu hayatımıza. Tarifi kelimelerle mümkün olmayan çooook güzel duygular içindeyiz…” sözleriyle duyurdu. 

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı - 1. Resim

PINAR TEVETOĞLU’NDAN MÜJDE: ALBÜM GELİYOR

Başından bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve bir süredir ortalarda görülmeyen çiftten Pınar Hanım, Aramızda Kalmasın ekibi tarafından Etiler’de görüntülendi. Kameralara kısa bir röportaj veren isim “Tarkan’ın çok güzel albümü geliyor, inanılmaz… Az kaldı” dedi.

“Liya nasıl? Babasıyla arası iyi mi?” sorusuna ise “Artık büyüdü, 6 yaşında. Babasıyla arası süper. Tarkan çok ilgili bir baba. Liya, Tarkan’a daha çok benziyor” sözleriyle cevap verdi. 

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu uzun süre sonra ortaya çıktı! Son haline yorum yağdı - 2. Resim

Pınar Tevetoğlu son hali...

‘ÇOK DOĞAL’ YORUMLARI YAPILDI

Öte yandan Pınar Tevetoğlu’nun son hali ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı. Kullanıcılar “Çok doğal” , “Bu kadının her hali güzel” gibi yorumlar yaptı.

ALMANYA KONSERİNDE TANIŞTILAR

Küçüklüğünden beri sıkı bir Tarkan hayranı olan Pınar Dilek, sanatçının Almanya konseri sonrasında Tarkan ile tanışmış ve arkadaşlık ile başlayan ilişkileri birlikteliğe dönüşmüştü. Tarkan'la tanışma fırsatı yakalayan Dilek'in böylelikle hayalleri gerçeğe dönüştü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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