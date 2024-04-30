Seda Bakan’dan ‘baby shower’ yorumu! Sözleri alkış topladı: Kültürümüze aykırı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Berfu Yenenler’in Youtube’daki programına konuk oldu. İkili arasında yaşanan ‘baby shower’ diyalogu sosyal medyada gündem olurken, iki bebeğine de mevlid okutan Bakan’ın “Ben hiç baby shower insanı değilim. Ne o öyle herkesten hediye beklemek, ayıp değil mi?” sözleriyle takdir topladı.

Her hafta Youtube kanalında farklı konukları ağırlayan Berfu Yenenler, son olarak Seda Bakan’ı konuk etti. Bakan’ın programda baby shower partisi ile ilgili yorumlarıyla sevenlerinin beğenisini bir kez daha kazandı.

Zeytin Ağacı, Kardeş Payı, Bana Sevmeyi Anlat gibi projelerde yer alan ve son dönemde birçok reklam filminde oynayan Seda Bakan, 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden 2019 yılında Leyla, 2022’de ise Ela adlı kızları oldu.

“HERKESTEN HEDİYE BEKLEMEK AYIP DEĞİL Mİ?”

Berfu Yenenler’in ‘Talk Show Perileri’ adlı programına katılan Seda Bakan, hayatına dair merak edilenleri anlattı. Programda yaşanan diyalog ise gündem oldu. İki çocuğuna da mevlid okuttuğunu belirten Seda Bakan “Ben hiç baby shower insanı değilim. Ne o öyle herkesten hediye beklemek, ayıp değil mi?” dedi.

Yenenler ise “Ama bir şey söyleyeceğim çok pahalılar. Ben şimdi doğursam beklerim o hediyeleri. Ben o kültürü hemen sahiplenirim Seda” şeklinde karşılık verdi.

“BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI, İNSANLARA ZULÜM BENCE AYIP BİR ŞEY”

Baby shower partisi yapmayı desteklemeyen Bakan ise “Ben hiç söyleyemem bana hediye alın diye. Hediye eksiklerini ben mi göndereceğim? O bir kere bizim kültürümüze aykırı. Gelen eli boş gelmiyor ki. İnsanlara öyle bir zulüm yapmak bence ayıp bir şey. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al bence. Ben o balonlara vs. verilen paralara daha çok üzülüyorum” sözleriyle alkış topladı.

Cinsiyet partisi hakkında da konuşan Seda Bakan, “Hayır ben hiçbirini yapmadım. Herkes her şeyden hoşlanmak zorunda değil” dedi.

DESTEK YAĞDI

Seda Bakan’ın sözlerine kısa sürede onlarca olumlu yorum geldi. Kullanıcılar oyuncuyu “Seda Bakan’a helal olsun. Bu ülkenin sonradan görmelerden kurtulması lazım”, “Kalitesini ortaya koymuş” sözleriyle destekledi.