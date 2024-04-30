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Sertab Erener’den ‘estetik’ göndermesi: Tanıyamamış olabilirsiniz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sertab Erener’den ‘estetik’ göndermesi: Tanıyamamış olabilirsiniz

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, ‘Mecbursun’ şarkısını yeniden seslendirip klip çekti. Erener’in klipteki değişimi dikkat çekerken, daha genç görünmek için yaptırdığı müdahaleler pek beğenilmedi. Sosyal medyadan eleştiri alan isim yorumlara son paylaşımıyla cevap verdi.

Bir süredir gözlerden uzak olan Sertab Erener, ‘Mecbursun’ şarkısını yeniden yorumladı. Şarkıya çektiği klipte Erener’in son hali gündem oldu.

Sertab Erener’den ‘estetik’ göndermesi: Tanıyamamış olabilirsiniz - 1. Resim

HAYRANLARI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

59 yaşındaki şarkıcının yüzündeki değişim sosyal medyanın gündemine oturdu. Sanatçıyı bazı hayranları sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Klip görüntülerinin altına kullanıcılar “Doktoruna dava açmalı” , “Resmen facia” , “Sertab Erener gitmiş başkası gelmiş” gibi yorumlar yaptı. 

Sertab Erener’den ‘estetik’ göndermesi: Tanıyamamış olabilirsiniz - 2. Resim

MAKYAJSIZ POZLA CEVAP

Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Sertab Erener, yorumlara makyajsız fotoğrafıyla cevap verdi. Karenin altına “Çok yeni şarkı birikti, üçer beşer çıkmaya hazır. Haber edeyim dedim. Her dem albümü devam edecek ama şimdi yeni şarkılar söylemek lazım” yazdı.

Sertab Erener’den ‘estetik’ göndermesi: Tanıyamamış olabilirsiniz - 3. Resim İMALI PAYLAŞIM

Erener, daha sonra ise hakkındaki eleştirilere başka bir paylaşımla göndermede bulundu. Instagram’da bir videosuna yer veren Erener, “Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz, ben Sertab” şeklinde imalı bir not düştü.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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