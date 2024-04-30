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Reynmen evleniyor! Teklifi sosyal medyada paylaştı, tebrik mesajları peş peşe geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Reynmen evleniyor! Teklifi sosyal medyada paylaştı, tebrik mesajları peş peşe geldi

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada Reynmen adıyla tanınan ve son dönemde çıkardığı şarkılarıyla popülerlik kazanan şarkıcı Reynmen, kız arkadaşı Emire Cansu Kurtaran’a evlilik teklifi etti. Çift, tektaşın da göründüğü pozları sosyal medyada paylaştı.

‘Yana Yana’ , ‘Derdim Olsun’ , ‘Ela’ gibi parçalarıyla bilinen ve yaptığı çıkışlarla zaman zaman adından söz ettiren şarkıcı Reynmen evleniyor.

Reynmen lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş ve kız arkadaşı Emire Cansu Kurtaran cephesinden mutlu bir haber geldi. Aktaş, Kurtaran’a evlilik teklif etti. 

Reynmen evleniyor! Teklifi sosyal medyada paylaştı, tebrik mesajları peş peşe geldi - 1. Resim

Uzun süredir mutlu bir beraberlik sürdüren ve ilişkilerini nikah masasına taşımaya hazırlanan çift, mutlu karelerini sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflardaki tektaş detayı dikkat çekti. 

ÜNLÜLERDEN TEBRİK MESAJLARI

Öte yandan çifte birçok güzel mesaj da gelirken Yasemin Sakallıoğlu, Berfu Yenenler, Efe Uygaç gibi ünlü isimler ikiliyi tebrik edenler arasındaydı.

Reynmen evleniyor! Teklifi sosyal medyada paylaştı, tebrik mesajları peş peşe geldi - 2. Resim

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR?

Emire Cansu Kurtaran, 1996 Bursla doğumlu. İngiltere'de yaşamını sürdürüyor. Eynsford College mezunu. Kurtaran, Miss Turkey 2017 finalistleri arasında yer almıştı ancak ilk 10' girmeyi başaramadı. Psikoloji bölümünü bitiren Kurtaran şimdilerde sosyal medya fenomenliği ve modellik yapıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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