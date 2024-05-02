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Evliliğini ihanet nedeniyle bitirdiği söyleniyordu! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'dan ilk kare

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Evliliğini ihanet nedeniyle bitirdiği söyleniyordu! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar&#039;dan ilk kare

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında nikah masasına oturdu. 2023’te yollarını ayıran çiftin boşanma sebebi olarak ihanet iddiaları ortaya atılmıştı. Şakrak’ın oyuncu Esra Akpınar ile ilişki yaşadığı öne sürülmüştü. İkiliden yan yana ilk kare geldi.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak’ın gönlünü Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar’a kaptırdığı ve bu nedenle boşanma kararı aldığı iddia edilmişti. Düvenci ile ayrılığı sonrası Akpınar’la yeni bir ilişkiye yelken açan Şakrak’tan ilk fotoğraf geldi.

2015’te evlenen Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz yıl boşandı. Ayrılık kararıyla şaşırtan çiftin ilişkilerinin ihanet nedeniyle bittiği öne sürüldü. Bülent Şakrak’ın gönlünü Maviye Sürgün dizisinde tanıştığı Esra Akpınar’a kaptırdığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. 

“ESRA’YI ÖNCEDEN DE TANIYORDUK”

Konuyla ilgili taraflardan açıklama gecikmedi. Bülent Şakrak’ın menajeri yaptığı açıklamada “Aralık ayından beri birlikteler, birliktelikleri Maviye Sürgün dizisinde başlamadı, evlilikleri de bu ilişki nedeniyle bitmedi, Esra'yı önceden de tanıyorduk” dedi. 

“EVLİLİĞİN BİTME SEBEBİ BEN DEĞİLİM”

Esra Akpınar ise evliliği bitiren kişinin kendisi olmadığının altını çizerek “Bülent'le son 4 aydır birlikteyiz. Ceyda Düvenci ile evliliğin bitme sebebi asla ben değilim” şeklinde konuştu.

Evliliğini ihanet nedeniyle bitirdiği söyleniyordu! Bülent Şakrak ile Esra Akpınar'dan ilk kare - 1. Resim

YAN YANA İLK POZ

Öte yandan Bülent Şakrak ile Esra Akpınar’ın birlikteliği geçtiğimiz günlerde belgelendi. İkilinin yan yana çekilen fotoğrafını şarkıcı Zeynep Bastık paylaştı. Çiftin bu karesine kısa sürede onlarca yorum geldi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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