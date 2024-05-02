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Sharon Stone’dan Kurtlar Vadisi itirafı! Yaşadıklarını anlattı, ücret detayı dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sharon Stone’dan Kurtlar Vadisi itirafı! Yaşadıklarını anlattı, ücret detayı dikkat çekti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollywood'un ünlü yıldızı Sharon Stone, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz ile karşılıklı oynamıştı. Bir programa katılan Stone, fenomen dizinin setinde yaşadıklarını anlattı, “Bize gerçekten çok iyi para ödendi” itirafıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Sharon Stone, 2005 yılında efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin Los Angeles çekimlerinde başrol Necati Şaşmaz ile kamera karşısına geçmişti. O dönem çok konuşulan bölümle ilgili Stone’dan seneler sonra beklenmedik bir açıklama geldi. 

ABD’li dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World’deki ‘Turkish Tea Talk with Alex Salmond’ programına konuk oldu. Programda merak edilenleri cevaplayan Stone, Kurtlar Vadisi setinde yaşadığı deneyimden de bahsetti. 

“ÇOK İYİ BİR PARA ÖDENDİ”

Güzel bir şekilde ağırlandıklarını belirten Stone, setin lüks olduğunu belirtti. Kendilerine cömert bir ücret ödendiğini söyleyen oyuncu, sette yaşadıklarından ise şu sözlerle bahsetti:

“Bize gerçekten çok iyi bir para ödendi. Ancak sette kimse İngilizce konuşmuyor, herkes Türkçe konuşuyordu. Sahnelerde de bizimle Türkçe konuşuyorlardı, biz ise İngilizce cevap veriyorduk. Ne olduğunu anlamıyorduk. Sahnenin konusu hakkında, bizim ne yapmamız gerektiği hakkında hiçbir fikrimiz yoktu.” 

Sharon Stone’dan Kurtlar Vadisi itirafı! Yaşadıklarını anlattı, ücret detayı dikkat çekti - 1. Resim

“GÖRDÜĞÜM EN LÜKS SET”

Setin lüks ve kostümlerin de muhteşem olduğunu söyleyen Stone, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tamamen kaybolmuştuk. Gördüğüm en lüks set, muhteşem kostümler... Ama hiç kimse İngilizce konuşmuyordu ve ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Andy'ye dönüp 'Ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok' dedim.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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