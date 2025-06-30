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Haberler > Kültür - Sanat > ‘Gassal’ Kural’a İtalya’dan ödül! En iyi erkek oyuncu seçildi

‘Gassal’ Kural’a İtalya’dan ödül! En iyi erkek oyuncu seçildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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‘Gassal’ Kural’a İtalya’dan ödül! En iyi erkek oyuncu seçildi
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Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT’nin dijital platformu tabii’nin orijinal dizisi “Gassal”a İtalya’dan ödül…

MURAT ÖZTEKİN - Dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, Italian Global Series Festival’de Uluslararası Yarışma’nın “Komedi” kategorisinde “Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazandı.

Eserde “Baki” karakterini canlandıran Kural, ödül töreninde yaptığı açıklamada “Gassal” dizisinin ölüm gibi üniversal ama konuşulmaktan kaçınılan bir temayı kara mizah diliyle anlattığını belirterek, dizinin yüreğe dokunan bir hikâye sunduğunu söyledi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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