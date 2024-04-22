Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah

Popstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı

Popstar Bayhan son haliyle bambaşka biri oldu! Görenler yorum yağdırdı

Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan, evinin kapılarını açtı. Şarkıcının neredeyse her odasını simsiyah eşyalarla dekore etmesi dikkat çekti. Evindeki yenilebilir altın tozlu tespih koleksiyonu ise şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde imajını değiştiren ve son haliyle sevenlerini şaşırtan Bayhan Gürhan, son olarak eviyle gündeme geldi. ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ programına konuk olan şarkıcı, odalarını tek tek tanıttı.

Bayhan’ın evinin duvarlara dekor amaçlı konulan antika valizlerin dönem filmi havası oluşturduğu görüldü.

Ünlü şarkıcının altın tozundan oluşan ve yenilebilen tespih koleksiyonu dikkat çekti.

Neredeyse tüm odalarını siyaha boyatan ve simsiyah mobilyalar kullanan şarkıcı, evini ofis olarak kullandığını ve ofis çalışmalarını da burada yürüttüğü öğrenildi.

Antikaları sevdiğini söyleyen şarkıcı, evinin bazı köşelerini gelen hediyelerle süslediğini belirtti. Büyük bir bahçesi bulunan Gürhan, boş vakitlerini de burada geçirdiğini belirtti.