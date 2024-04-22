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Haberler > Magazin > Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah

Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

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Katıldığı Popstar yarışmasıyla adını duyuran Bayhan, evinin kapılarını açtı. Şarkıcının neredeyse her odasını simsiyah eşyalarla dekore etmesi dikkat çekti. Evindeki yenilebilir altın tozlu tespih koleksiyonu ise şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde imajını değiştiren ve son haliyle sevenlerini şaşırtan Bayhan Gürhan, son olarak eviyle gündeme geldi. ‘Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ programına konuk olan şarkıcı, odalarını tek tek tanıttı. 

Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah - 1. Resim

Bayhan’ın evinin duvarlara dekor amaçlı konulan antika valizlerin dönem filmi havası oluşturduğu görüldü. 

Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah - 2. Resim

Ünlü şarkıcının altın tozundan oluşan ve yenilebilen tespih koleksiyonu dikkat çekti. 

Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah - 3. Resim

Neredeyse tüm odalarını siyaha boyatan ve simsiyah mobilyalar kullanan şarkıcı, evini ofis olarak kullandığını ve ofis çalışmalarını da burada yürüttüğü öğrenildi. 

Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah - 4. Resim

Antikaları sevdiğini söyleyen şarkıcı, evinin bazı köşelerini gelen hediyelerle süslediğini belirtti. Büyük bir bahçesi bulunan Gürhan, boş vakitlerini de burada geçirdiğini belirtti.

Evrim Akın, Popstar Bayhan’ın evini gezdi! Neredeyse her odası siyah - 5. Resim

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Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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