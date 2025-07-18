Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Banka, emekli maaşını bloke edebilir! Yargıtay’ın ödenmeyen tüketici kredisi kararı 

Banka, emekli maaşını bloke edebilir! Yargıtay’ın ödenmeyen tüketici kredisi kararı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Banka, emekli maaşını bloke edebilir! Yargıtay’ın ödenmeyen tüketici kredisi kararı 
Emekli Maaşı, Kredi Borcu, Yargıtay, Tüketici Kredisi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kredi çekmek isteyen emekliler dikkat! Yargıtay’ın kararına göre, kredi borcunu ödemezseniz maaşınız bloke edilebilir.

HABER MERKEZİ ANKARA - Emeklilerin bankalardan çektikleri kredileri ödeyememeleri durumunda, emekli maaşlarının bloke edilip edilmeyeceği yönünde yargıda ortaya çıkan görüş farklılıklarına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, tüketici kredisi sebebiyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan blokaj koymasının mümkün olduğuna karar verdi. Daha önce ödenmeyen kredi borçları sebebiyle emekli maaşına haciz veya blokaj konulamıyordu. Maaşı bloke eden veya haciz koyan bankalar ise, itirazlardan sonra yaptıkları işlemi kaldırıyordu.

Resmî Gazete’de yayınlanan Yargıtay’ın içtihadı birleştirme kararı ile birlikte, kredi sözleşmeleri yapılırken emeklinin rızasının olması hâlinde bankalar emeklilerin maaşlarına blokaj koyma yetkisine sahip olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MasterChef Deniz kimdir, kaç yaşında? MasterChef Deniz'in ana kadroda yer alıp almadığı araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Derin sondaj filosuna 2 yeni gemi daha katıldı! Bayraktar: "Mavi Vatan'daki gücümüz artıyor" - EkonomiDerin sondaj filosuna 2 yeni gemi daha katıldı!Kamu işçilerine son zam teklifi yapılacak! Tarih ve saat belli oldu - EkonomiKamu işçilerine son zam teklifi yapılacak!Her bir yatırıma 240 milyon lira! Bakanlık duyurdu, başvuru tarihi belli oldu - EkonomiHer bir yatırıma 240 milyon lira! Bakanlık duyurduErdoğan'dan istihdam müjdesi! Bakanlığa 20 bin personel alınıyor - EkonomiErdoğan'dan istihdam müjdesi! 20 bin personel alınıyorOYAK'ta yeni dönem! Genel Müdür değişti, Murat Yalçıntaş kimdir? - EkonomiOYAK'ta yeni dönem! Genel Müdür değiştiBorsada banka hisseleri coştu! BİST 100 endeksi sert yükseldi! - EkonomiBİST 100 endeksi sert yükseldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...