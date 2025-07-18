Banka, emekli maaşını bloke edebilir! Yargıtay’ın ödenmeyen tüketici kredisi kararı 

Kredi çekmek isteyen emekliler dikkat! Yargıtay’ın kararına göre, kredi borcunu ödemezseniz maaşınız bloke edilebilir.

HABER MERKEZİ ANKARA - Emeklilerin bankalardan çektikleri kredileri ödeyememeleri durumunda, emekli maaşlarının bloke edilip edilmeyeceği yönünde yargıda ortaya çıkan görüş farklılıklarına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, tüketici kredisi sebebiyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan blokaj koymasının mümkün olduğuna karar verdi. Daha önce ödenmeyen kredi borçları sebebiyle emekli maaşına haciz veya blokaj konulamıyordu. Maaşı bloke eden veya haciz koyan bankalar ise, itirazlardan sonra yaptıkları işlemi kaldırıyordu.

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