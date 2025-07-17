Emeklilikte yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek sinyalini verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 04:10 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 04:11 - Güncelleme:

Emeklilik, Yeni Sistem, Şimşek, Emekli Maaşları, Haber

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, “Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe