Dar gelirliler konut sahibi olabilecek mi? Bakan Şimşek'ten 'vade' formülü
Yüksek kira fiyatlarının düşürülmesi için konut arzının artırılması gerektiğine dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Şu anda yüzde 15’lik kesimin hiçbir şekilde ev sahibi olma imkânı yok. Enflasyon oranı yüzde 5 de olsa konuttaki arz açığını kapatmadan fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Açığı kapatmak için gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde dar gelirli kesimin konut sahibi olması sağlanmalı” dedi.
YÜCEL KAYAOĞLU - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de dar gelirli grupların en fazla yüksek kiralardan etkilendiğini, enflasyon üzerindeki en büyük etkinin de yine kira fiyatları olduğunu söyledi.
Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam’daki istişare toplantısında Bakan Şimşek, enflasyon konusunda değerlendirme yaptı.
"BU KESİMİN KONUT SAHİBİ OLMASI SAĞLANMALI'
Türkiye’de enflasyon üzerindeki en büyük olumsuz etkinin kira ve konut fiyatlarından kaynaklandığını ifade eden Şimşek, yüksek kira fiyatlarının düşürülmesi için konut arzının artırılması gerektiğine dikkat çekti.
Bakan Şimşek “Şu anda yüzde 15’lik kesimin hiçbir şekilde ev sahibi olma imkânı yok. Yeni imkânlar sağlanması lazım. Enflasyon oranı yüzde 5 de olsa, konuttaki arz açığını kapatmadan, fiyatlar istenilen noktaya gelmez. Çünkü arz açığı var. Bunu gidermek için, Türkiye’deki yüzde 15’lik kesimin konut sahibi olabilmeleri için yeni planlamalar olmalı. Mesela daha uzun vadeli, gerekirse 30-40-50 yıllık vadelerde, bu kesimin konut sahibi olması sağlanmalı” dedi.