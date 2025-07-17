Herkes ev sahibi olacak! TOKİ ve Emlak Konut ortak başlıyor, faiz, peşinat, taksit gibi yükümlülükler yok

TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, “Gayrimenkul Sertifikası”nı hayata geçirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) resmî başvuruda bulundu. Yatırım yapmak isteyenlerin küçük birikimlerle ev sahibi olması sağlanacak. Proje kapsamında faiz, peşinat, taksit gibi yükümlülükler de yok.

İstanbul Başakşehir’de yer alan konut projesi kapsamında başlatılan yeni yatırım model gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen herkese küçük birikimlerle konut projesinde ev sahibi olabilecek. Bunun için yatırımcıların banka veya aracı kurumlarda hesap açıp sertifika almaları gerekiyor. Gayrimenkul Sertifikası’nda faiz, peşinat veya taksit gibi yükümlülükler bulunmuyor.

DETAYLAR MERAK KONUSU OLDU

Süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından başlayacak. Tüm detaylar Emlak Konut’un resmî internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden çok yakın zamanda duyurulacak. Bilgilere Emlak Konut GYO’nun resmî internet sitesi www.emlakkonut.com.tr ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www. kap.org.tr üzerinden ulaşılabilecek.

İLK TOKİ YAPTI, 143 MİLYON TL FİNANSMAN SAĞLANDI

Gayrimenkul sertifikası modeli Türkiye’de ilk kez uygulanmıyor. 2017 yılında TOKİ tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Park Mavera III Projesi, bu yapının başarılı bir örneğini gerçekleşti. Bu çerçevede 3 milyon 370 bin 410 adet gayrimenkul sertifikası ihraç edildi ve yaklaşık 143 milyon TL finansman sağlandı. Sertifika sahipleri, projede yer alan 218 konutun yüzde 72’sine karşılık gelen 157 konuta “asli edim” kapsamında doğrudan sahip oldu. Kalan yüzde 28’lik kısmı oluşturan 61 konut ise “tali edim” yöntemiyle, yani açık artırma yoluyla satıldı; elde edilen gelir, sertifika sahiplerine payları oranında dağıtıldı.