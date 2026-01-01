Hafıza kaybı, bunama hastalığına yakalanıldığının en belirgin işaretidir. Bununla birlikte, yeni bilimsel gelişmeler, gözlerin de teşhisten çok önce bu hastalığa işaret edebileceğini gösteriyor.

Buradaki potansiyel gösterge, retinanın kalınlığı. Çin’deki bilim adamları, retinanın kalınlığının, bunamanın en yaygın biçimi olan alzaymır hastalığını tahmin etmeye yardımcı olabileceğini tespit etti. 10 senelik bir sürede ortalama 55 yaşında 30 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, retina inceldikçe alzaymır gelişme riskinin arttığı belirlendi.

Dokuz yıllık takip süresinin ardından, 148 kişiye alzaymır, sekiz kişiye ise frontotemporal demans teşhisi konuldu. Araştırmaya göre, retinanın merkezi kısmı olan makulayı kaplayan ince katmanlar, alzaymır teşhisi riskini yüzde 41’e varan oranda arttırıyor.

Uzmanlar, alzaymır riskinin öngörülebilmesinin, retinanın merkezî sinir sisteminin bir parçası olması ve optik sinir yoluyla doğrudan beyne bağlı olmasından kaynaklandığını ifade ettiler. Retina, gözün arkasını kaplayan ve görüntüleri yakalayan ışığa duyarlı dokudur. Daha sonra bu görüntüleri alıp beyin için sinyallere dönüştürerek görmeyi sağlar.

