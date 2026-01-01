Yalova’da üç şehit verdiğimiz hain terör saldırısının ardından, muhalefet “DEAŞ’lı teröristlere göz yumulduğu ve yeterli mücadele edilmediği” iddialarını ortaya atarken, rakamlar bu iddiaları yalanlıyor.

GAMZE ERDOĞAN - Resmî verilere göre sadece 2025’te DEAŞ’lı 4 bin terörist hakkında işlem yapıldı. Son günlerde gerçekleştirilen operasyonlarda da yaklaşık 500 DEAŞ’lı yakalandı. Ceza infaz kurumlarında da 13 bin 292 DEAŞ’lı bulunuyor. Bunun yanı sıra FETÖ/PDY’den 25 bin 37, KCK/PKK’dan 16 bin 629, DHKP-C’den 718 ve el-Kaide’den 77 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Cezaevlerinde bu örgütlerden ceza alan 16 bin 311 kişi bulunuyor. DEAŞ’la ülke dışında da mücadele eden Türkiye, 2017’de Suriye topraklarında gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 4 bin DEAŞ’lı teröristi etkisiz hâle getirmişti.

KİRLİ ELLER İŞBAŞINDA

Son saldırıların ardından “DEAŞ yeniden mi hortladı?” soruları gündeme gelirken konuyu gazetemize değerlendiren terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, DEAŞ’ın eylem tarzını değiştirdiğine dikkat çekti. Muğlu, şunları kaydetti:

DEAŞ, 2019’da sözde hilafetini kaybettiğinde askerî olarak yenilgiye uğradı, ancak ideolojik olarak tasfiye edilemedi. Örgüt, kontrol ettiği toprakları kaybetse de hücre yapılanmalarını, uyuyan teröristlerini ve propaganda ağlarını korumayı başardı. Bu durum, DEAŞ’ı klasik bir terör örgütünden ziyade fırsat kollayan bir tehdit hâline getirdi. Orta Doğu’daki siyasi istikrarsızlıklar, DEAŞ için hâlâ elverişli bir zemin oluşturuyor. DEAŞ ne eski gücünde ne de tamamen yok olmuş durumda. Asıl tehlike de tam olarak burada yatıyor. Türkiye’nin yarım asırdır mücadele ettiği PKK terör örgütünü topyekûn ortadan kaldırmak için başlatmış olduğu ‘’Terörsüz Türkiye’’ sürecinin istikrarlı bir şekilde devam ettiği bir dönemde DEAŞ’ın Yalova saldırısı kanlı ve kirli ellerin işbaşında olduğunu göstermekte. Bu kirli eller Suriye’nin bölünmesini planlayanlardan başkası değildir. Son dönemde DEAŞ tarafında artan saldırılar uzun süredir devam eden bir hazırlığın sonucudur. Kırsalda vur-kaç, şehirlerde yalnız kurt, dijitalde propaganda… DEAŞ artık gürültüyle değil, sinsi ve gizli saldırı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

