Terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürerken, DEAŞ’ın kendisine 'örgüt üyesi' toplama yöntemleri ortaya çıktı. Çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki yöntemle etki göstermeye çalışan örgütün, öncelikle hedefinin ise Z kuşağı olduğu belirtildi. İşte özellikle video oyunları ve sosyal medyaya odaklı terör örgütünün izlediği ‘üye bulma’ haritasının detayları…

Yalova'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile bir bekçinin ise yaralandığını açıklamıştı. Hastaneye kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti.

Terör örgütü DEAŞ’ın üye bulma haritası! 2 yöntemi var, ilk hedefi Z kuşağı

3 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Bakan Yerlikaya, evde kadınların ve çocukların olması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü, adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiğini duyurmuştu.

Bakan Yerlikaya, "Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40'ta tamamlanmıştır” bilgisini paylaşmıştı.

SON 1 AYDA 138 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Son bir ay içerisinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda 138 şüphelinin tutuklandığını belirten Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceği mesajını vermişti.

TÜRKİYE'DE DE AYNISINI UYGULUYOR

Sabah gazetesinden Barış Şimşek, bugünkü köşesine terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye’de kendisine örgüt üyesi topladığı yöntemleri taşıdı. Şimşek, Suriye iç savaşında sosyal medyayı bir fanatik toplama aracı olarak kullanan DEAŞ'ın benzer yöntemlere Türkiye'de de başvurduğunu belirtti.

İKİ YÖNTEMİ VAR

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (ORSAM) "Selefi Radikalleşme ve Deradikalizasyon Programları" raporuna dair analizlere göre terör örgütü DEAŞ, üye toplamak için çevrim dışı ve çevrim içi propaganda olmak üzere iki yöntem kullanıyor.

Kişinin doğrudan veya dolaylı olarak temas hâlinde olduğu kişiler üzerinden terör örgütüne katılımını sağlayan yöntem “çevrim dışı” olarak tanımlanıyor.

ÖNCELİKLİ HEDEF: Z KUŞAĞI

Rapora göre DEAŞ’ın en sık kullandığı diğer yöntem ise internet üzerinden üye topladığı, “çevrim içi” yöntem. DEAŞ, çevrim içi propagandasını müzik, video oyunları, çizgi filmler gibi unsurları kullanarak ilerletiyor. Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan, 2000'li yıllarda doğan gençleri hedefleyen DEAŞ, bu yönteme başvuruyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN İLETİŞİM

Raporda öne çıkan bir diğer detay ise DEAŞ, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp, Line, Viber ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden bıçak kullanımı, bomba yapımı ve benzeri teknikleri sunuyor.

