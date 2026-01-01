Türkiye’de 17 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. En düşük emekli maaşının 18 bin 975 liraya ulaşması bekleniyor. Memur emeklisinde bu rakam 27 bin 916 lira olacak. En düşük memur maaşı ise 62 bin 456 liraya yükselecek.

CEMAL EMRE KURT - Asgari ücretin yüzde 27 artışla 28 bin 75 lira olarak belirlenmesinin ardından Türkiye’de 17 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte memur ve emeklinin 2026 Ocak-Haziran dönemini kapsayacak zamları belli olacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alırken memur ve memur emeklisinin aylıklarına, toplu sözleşme kapsamında yapılan zamma ilave 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek.

Aralık ayı enflasyonu zam oranını belirleyecek! Emekli ve memurun gözü 5 Ocak’ta

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 975 TL OLACAK

Yılın ikinci yarısına ait 5 aylık enflasyon verileri; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak gerçekleşmişti. Buna göre emeklilere yüzde 11,21, memurlara ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşmişti. Aralık ayı enflasyonunun ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,08 olarak gerçekleşmesi hâlinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zam oranı yüzde 12,41 olacak. Şu anda 16 bin 881 lira olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşının da bu oranda artırılabileceği belirtiliyor. Bu gerçekleşirse en düşük SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşı 18 bin 975 liraya yükselecek.

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 27 BİN 916 TL MAAŞ

8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11 zamma ek olarak 1.000 lira seyyanen zamma hak kazanan memur ve memur emeklilerinde zam oranı ise enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 18,7 ile yüzde 20,5 arasında değişecek. Buna göre 22 bin 670 lira olan en düşük memur emeklisi maaşının 6 aylık enflasyon farkı ve seyyanen zamla birlikte 27 bin 916 liraya ulaşması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 62 BİN 456 LİRA OLACAK

Beklenen enflasyon rakamlarına göre en düşük derece memur maaşı ise 62 bin 456 lira olurken bazı memur kadrolarında ise beklenen en düşük maaşlar şu şekilde; şube müdürü: 90 bin 994 lira, uzman öğretmen: 80 bin 450 lira, öğretmen: 72 bin 580 lira, başkomiser: 88 bin 419 lira, polis memuru: 80 bin 815 lira, uzman doktor: 149 bin 703 lira, hemşire: 73 bin 307 lira, mühendis: 92 bin 823 lira, teknisyen: 64 bin 747 lira, profesör: 132 bin 170 lira, araştırma görevlisi: 87 bin 591 lira, vaiz: 75 bin 868 lira, avukat: 87 bin 262 lira.

