Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpek, başka bir köpeğe saldırdı. Korku dolu anlar kameralar ile görüntülenirken, pitbull cinsi köpek barınağa alındı ve sahibine idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir kişinin ağızlıksız şekilde gezdirdiği pitbull cinsi köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Saldırı anında çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etmeye çalışsa da köpekler uzun süre ayrılmadı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu ile görüntülendi.

KÖPEK BARINAĞA ALINDI, SAHİBİNE PARA CEZASI KESİLDİ

Saldırı sonucu yaralanan köpek, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Olayın ardından pitbull cinsi köpek barınağa alınırken, köpek sahibine idari para cezası kesildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Tekirdağ Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"18.03.2026 günü Çorlu ilçemizde pitbull cinsi köpek başka bir köpeğe saldırmıştır. Olay sonrası Çorlu Belediyesi ekiplerince pitbull cinsi köpek belediye hayvan barınağına alınmış, köpek sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14. maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Haberle İlgili Daha Fazlası