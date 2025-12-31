Asgari ücret zammının ardından sıra memur ve emekli zammına çevrildi. Milyonlar 2026'da geçerli olacak zamlı maaşlarını heyecanla bekliyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor.

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Milyonların maaş artışını 2025'in ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon belirleyecek.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11.2 Enflasyon temmuzda 2.06, ağustosta 2.04, eylülde 3.23, ekimde 2.55, kasımda ise 0.87 gelmişti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 11.2 oldu.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 5 aylık enflasyona göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 11.2 oranında, memur ve memur emeklileri ise 17.5 oranında zammı şimdiden garantiledi.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK TARİH 5 OCAK Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için sadece 1 veri kaldı. 5 Ocak Pazartesi günü açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla, milyonların zammı kesinleşecek.

ARALIK AYINDA ENFLASYON NE KADAR OLACAK? Herkes aralık ayında enflasyonun ne kadar geleceğini merak ederken, ekonomistlerden 2 farklı tahmin geldi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNİ Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde aralık ayı enflasyon beklentisi yüzde 1.08 idi.

Aralık ayında enflasyon 1.08 gelirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31.14, 6 aylık enflasyon yüzde 12.4, 6 aylık enflasyon farkı ise 7.05 olacak.

TCMB ANKETİNE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI Böylece SK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak zammı yüzde 12.4, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil zammı ise yüzde 18.82 olacak.

AA FİNANS ANKETİ Bugün açıklanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin aralıkta aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 0.96 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0.55 ile yüzde 1.24 aralığında yer aldı.

Aralık ayı enflasyonu 0.96 gelirse 2025 yılı enflasyonu yüzde 30.99, 6 aylık enflasyon yüzde 12.27, 6 aylık enflasyon farkı ise 6.92 olacak.

AA FİNANS ANKETİNE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak zammı yüzde 12.27, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil zammı ise yüzde 18.69 olacak.

